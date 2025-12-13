Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Трамп: ИГ ждет серьезное возмездие за убийство военных США в Сирии

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 23:22
    Президент США Дональд Трамп пригрозил боевикам ИГ серьезными ответными мерами за убийство двух американских военных и переводчика недалеко от Пальмиры в сирийской провинции Хомс.

    Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

    "Мы скорбим об утрате трех великих американских патриотов в Сирии, двух солдат и одного гражданского переводчика. Также мы молимся за трех раненых солдат, которые, как только что подтвердилось, чувствуют себя хорошо", - написал Трамп.

    Американский лидер добавил, что атака ИГ против США и Сирии была осуществлена в очень опасной части Сирии, которая частично контролируется боевиками.

    "Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последует очень серьезное возмездие",- подытожил глава Вашингтонской администрации.

