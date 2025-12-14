WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Tramp: Suriyada ABŞ hərbçilərinin qətlinə görə İŞİD-i ciddi qisas gözləyir

    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 00:02
    Tramp: Suriyada ABŞ hərbçilərinin qətlinə görə İŞİD-i ciddi qisas gözləyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Homs vilayətinin Palmira şəhəri yaxınlığında iki amerikalı hərbçi və bir tərcüməçinin qətlinə görə İŞİD silahlılarını cavab təıdbirləri ilə hədələyib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social"dakı hesabında yazıb.

    "Amerikanın Suriyadakı üç böyük vətənpərvərinin həlak olmasına üzüldük. Bununla yanaşı, yaralanan 3 hərbçinin həyatda qalması üçün dua edirik. Son məlumata görə, onların vəziyyəti qənaətbəxşdir", - Tramp yazıb.

    Amerikanın lideri əlavə edib ki, İŞİD-in ABŞ və Suriyaya qarşı hücumu ölkənin təhlükəli hissəsində gerçəkləşdirilib. Çünki həmin ərazinin bir hissəsi terrorçuların nəzarətindədir.

    "Suriya Prezidenti Əhməd Əl Şaraa bu hücuma görə hiddətlənib və narahatdır. Bunun ciddi qisası olacaq", - ABŞ Prezidenti fikrini yekunlaşdırıb.

    Трамп: ИГ ждет серьезное возмездие за убийство военных США в Сирии

    Son xəbərlər

    00:22

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    00:02

    Tramp: Suriyada ABŞ hərbçilərinin qətlinə görə İŞİD-i ciddi qisas gözləyir

    Digər ölkələr
    23:50

    Zelenski gələn həftə Trampın nümayəndələri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    23:46

    Hava zərbəsi nəticəsində BMT-nin Sudandakı obyektində azı 6 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    23:33

    Hakan Fidan: Biz yaxşı olmaq istədiyimiz üçün yaxşı davranırıq

    Digər
    23:29
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Tirkeş sözünün mənası Azərbaycan döyüş mədəniyyətində nəyi açır?

    Daxili siyasət
    23:16

    Salah Premyer Liqada Runinin rekordunu keçib

    Futbol
    22:57

    Qazaxda yol qəzasında ikisi əcnəbi olmaqla üç nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:37

    Ukraynanın Trampın sülh planına cavabının təfərrüatları məlum olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti