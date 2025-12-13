Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    SANA: Несколько сирийских и американских военных пострадали при стрельбе в Пальмире

    Двое сотрудников сил безопасности Сирии и несколько американских военнослужащих получили ранения в результате инцидента со стрельбой близ города Пальмира, расположенном в центральной части провинции Хомс в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в службах безопасности.

    По его информации, вооруженный мужчина открыл огонь по военным во время их совместного патрулирования территории. Он был убит на месте. Сведений о его мотивах не поступало.

    Движение по трассе Дейр-эз-Зор - Дамаск было временно приостановлено в связи с инцидентом. Американские вертолеты прибыли на место происшествия для эвакуации пострадавших на военную базу США и западной коалиции в районе города Эт-Танф (250 км от Дамаска).

    Suriyada amerikalı hərbçilər güllələnib
    Elvis

