SANA: Несколько сирийских и американских военных пострадали при стрельбе в Пальмире

Двое сотрудников сил безопасности Сирии и несколько американских военнослужащих получили ранения в результате инцидента со стрельбой близ города Пальмира, расположенном в центральной части провинции Хомс в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в службах безопасности.

По его информации, вооруженный мужчина открыл огонь по военным во время их совместного патрулирования территории. Он был убит на месте. Сведений о его мотивах не поступало.

Движение по трассе Дейр-эз-Зор - Дамаск было временно приостановлено в связи с инцидентом. Американские вертолеты прибыли на место происшествия для эвакуации пострадавших на военную базу США и западной коалиции в районе города Эт-Танф (250 км от Дамаска).