SANA: Несколько сирийских и американских военных пострадали при стрельбе в Пальмире
Другие страны
- 13 декабря, 2025
- 18:35
Двое сотрудников сил безопасности Сирии и несколько американских военнослужащих получили ранения в результате инцидента со стрельбой близ города Пальмира, расположенном в центральной части провинции Хомс в Сирии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в службах безопасности.
По его информации, вооруженный мужчина открыл огонь по военным во время их совместного патрулирования территории. Он был убит на месте. Сведений о его мотивах не поступало.
Движение по трассе Дейр-эз-Зор - Дамаск было временно приостановлено в связи с инцидентом. Американские вертолеты прибыли на место происшествия для эвакуации пострадавших на военную базу США и западной коалиции в районе города Эт-Танф (250 км от Дамаска).
Последние новости
19:18
ЦАХАЛ атаковал город Газа с целью ликвидации боевика ХАМАСДругие страны
19:17
Видео
Расследование AnewZ: Офшорные сети и политическая роль Рубена ВарданянаМедиа
19:04
При крушении самолета в Подмосковье пострадал один человек - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:52
Фото
Азербайджан и Румыния обсудили развитие сотрудничества в сфере адвокатской деятельностиВнешняя политика
18:44
Рубио: Действия Руанды в ДР Конго нарушают мирное соглашениеДругие страны
18:35
SANA: Несколько сирийских и американских военных пострадали при стрельбе в ПальмиреДругие страны
18:25
Спецпредставитель: Азербайджан внес ключевой вклад в энергобезопасность ЕвропыЭнергетика
18:19
Азербайджан увеличил расходы на импорт химпродукции из Турции на 1,5%Бизнес
18:10