La Nacion: Сборную Аргентины могут не допустить на чемпионат мира по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира 2026 года из-за скандала в национальной футбольной ассоциации.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Nacion.

В среду были проведфутболены новые обыски в связи с делом главы Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. Они были частью расследования в отношении не только главного должностного лица аргентинского футбола, но и его доверенного лица Пабло Товигиньо, а также заместителя казначея организации Лучано Накиса. Функционеры подозреваются в накоплении значительного состояния.

Суд расследует вопрос о праве собственности на поместье в городе Пилар. Имущество включает 10 гектаров земли, вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 старинных автомобилей. Отмечается, что имущество зарегистрировано на имя пенсионерки и частного предпринимателя, которые, по версии следствия, действуют в качестве подставных лиц.

Издание считает, что ФИФА, которая не одобряет вмешательство правительства в дела национальных федераций, может исключить аргентинскую команду из числа участников следующего чемпионата мира. По мнению источника, "решение кроется в судах, поскольку в политике мало места для маневров". Газета утверждает, что судебная система должна быстро определить, виновны эти лица или невиновны, заслуживают ли они сохранения своих должностей или должны быть отстранены.

Аргентинская судебная система также расследует бухгалтерскую практику финансовой компании Sur Finanzas, спонсирующей несколько клубов страны, а также сборную Аргентины. Компания подозревается в хищении средств. Ее возглавляет бизнесмен Ариэль Вальехо, который является другом Тапиа. Компания стала объектом жалобы, поданной в прошлом месяце главным налоговым управлением по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. На мировом первенстве 2026 года команда попала в группу со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.