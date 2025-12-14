Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Румынии проходят демонстрации против коррупции в системе правосудия

    Около 8 тыс. человек приняли участие в субботней манифестации протеста против коррупции в системе правосудия в Румынии на площади перед штаб-квартирой правительства в Бухаресте.

    Как передает Report, об этом сообщает портал HotNews. Манифестанты требовали устранить "мафиозные сети" в системе правосудия, отправить в отставку председателя Высокого кассационного суда и министра внутренних дел.

    Акции протеста в Бухаресте продолжаются уже четвертый день, они распространились на многие другие города Румынии. Поводом для протестов послужил документальный фильм "Правосудие в плену", созданный румынскими журналистами, которые специализируются на расследовании коррупции. В нем некоторые судьи и прокуроры утверждают, что вся судебная система в стране контролируется лицами, которые занимают в ней ключевые позиции, крупные коррупционные дела в Румынии замалчиваются, а уже возбужденные уголовные дела неоправданно закрываются в связи с истечением срока давности. Фильм был показан сначала во вторник на YouTube, а в среду - по центральному телевидению.

    Руководители высших судебных инстанций отвергли обвинения, заявив, что приведенные в фильме факты не соответствуют действительности. Однако многие судьи и прокуроры подтвердили, что злоупотребления в системе правосудия происходят регулярно. Многие известные журналисты заняли осторожную позицию, полагая, что в реальности речь идет о столкновении двух групп судей и прокуроров, а также стоящих за ними политиков.

    Высший совет магистратуры (орган, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров) сообщил, что судебной инспекции поручено провести проверку в связи с изложенными в фильме фактами, а президент Никушор Дан пригласил судей и прокуроров на встречу 22 декабря, чтобы обсудить проблемы в национальной системе правосудия.

