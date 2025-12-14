Bild: 60% немцев поддержали запрет на использование соцсетей до 16 лет

Большинство жителей Германии выступают в поддержку введения запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, 60% респондентов выступают за запрет соцсетей для лиц младше 16 лет по примеру Австралии. При этом лишь 24% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 16% заявили, что им все равно или затруднились с ответом на поставленный вопрос.

Особенно высокая поддержка запрета среди сторонников партии "Зеленых" (71%), ХДС (70%) и СДПГ (69%). Избиратели "Альтернативы для Германии" и Свободной демократической партии Германии более сдержанно относятся к инициативе - за введение запрета выступают 57%. Кроме того, заметен разрыв и среди различных возрастных групп.

В частности, среди лиц старше 30 лет уверенное большинство поддерживают запрет. Среди тех, кто моложе 30 лет, ситуация иная: 40% выступают за, 37% - против, 15% - все равно. "Любой, кто выступает за запрет социальных сетей для лиц младше 16 лет, пользуется поддержкой большинства населения, даже если ему не удается убедить большинство лиц моложе 30 лет", - прокомментировал результаты руководитель INSA Херман Бинкерт. Опрос проводился с 11 по 12 декабря. В нем приняли участие 1 003 человека.