Мерц заявил о конце эпохи "Американского мира" для Европы

Эпоха Pax Americana ("Американского мира") для Европы закончилась.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС).

Говоря об экономике ФРГ, он сказал, что она отстает от ведущих экономик мира уже более десяти лет.

"Десятилетия Pax Americana для нас закончились. Ностальгия не поможет. Это факт!" - отметил политик.

Он обратил внимание, что Соединенные Штаты сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы.

"И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои", - подчеркнул Мерц.

Кроме того, он выразил мнение, что Европа должна подготовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США, а также к "росту угроз со стороны России".