WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Almaniya Kansleri: Avropa üçün "Amerika sülhü" dövrü başa çatıb

    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 03:39
    Almaniya Kansleri: Avropa üçün Amerika sülhü dövrü başa çatıb

    Avropa üçün Pax Americana ("Amerika sülhü") dövrü başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts Xristian Sosial Birliyinin qurultayında çıxışı zamanı deyib.

    O, Almaniya iqtisadiyyatından danışaraq, onun on ildən artıqdır ki, dünyanın aparıcı iqtisadiyyatlarından geri qaldığını bildirib.

    "Pax Americana"nın onillikləri bizim üçün başa çatıb. Nostalji kömək etməyəcək. Bu bir faktdır!".

    O qeyd edib ki, ABŞ indi öz maraqlarını çox israrla müdafiə edir: "Buna görə də biz indi özümüzü də müdafiə etməliyik"

    Bundan başqa, o, Avropanın ABŞ-la münasibətlərdə əsaslı dəyişikliklərə, eləcə də "Rusiya tərəfindən artan təhdidlərə" hazırlaşmalı olduğu fikrini ifadə edib.

    Almaniya ABŞ sülh
    Мерц заявил о конце эпохи "Американского мира" для Европы

    Son xəbərlər

    03:39

    Almaniya Kansleri: Avropa üçün "Amerika sülhü" dövrü başa çatıb

    Digər ölkələr
    03:05

    ABŞ-də universitetdə atışma baş verib

    Digər ölkələr
    02:48

    Rumıniyada ədliyyə sistemindəki korrupsiyaya qarşı nümayişlər keçirilir

    Digər ölkələr
    02:12

    Almaniyada Milad bazarına hücum planlaşdıran beş nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:40

    ABŞ-də mətbəx mebeli ilə əlaqəli ilk təhlükəli xəstəlik halı müəyyən edilib

    Sağlamlıq
    01:11

    WSJ: Heç bir ölkə ABŞ-nin Qəzzaya sülhməramlı yerləşdirmək təklifinə razılıq verməyib

    Digər ölkələr
    00:50
    Video

    Fransa "Uşaq Avroviziyası 2025" mahnı müsabiqəsinin qalibi olub - Yenilənib

    Şou-biznes
    00:44

    Con Koul: Belarus yaxın aylarda daha min məhkumu azad edə bilər

    Digər ölkələr
    00:22

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti