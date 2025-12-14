"Zirə"nin futbolçusu ölkəsinin millisinə dəvət alıb
Futbol
- 14 dekabr, 2025
- 12:28
"Zirə"nin futbolçusu Rikardo Martins Afrika Millətlər Kubokunda iştirak etmək üçün Mozambik millisinə dəvət alıb.
"Report" Bakı klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən o, Misli Premyer Liqasının XV turunda "İmişli"yə qarşı matçda iştirak edə bilməyəcək.
Yarımmüdafiəçi sabah yığmanın düşərgəsinə qoşulacaq.
