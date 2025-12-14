Игрока "Зиря" пригласили в сборную для участия в Кубке африканских наций

Игрока бакинского "Зиря" Рикардо Мартинса пригласили в сборную Мозамбика для участия в Кубке африканских наций.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу столичного клуба, полузащитник не сможет принять участие в матче 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Имишли".

Отмечается, что Мартинс прибудет в расположение сборной завтра.