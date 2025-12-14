Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Футбол
    • 14 декабря, 2025
    • 12:54
    Игрока Зиря пригласили в сборную для участия в Кубке африканских наций

    Игрока бакинского "Зиря" Рикардо Мартинса пригласили в сборную Мозамбика для участия в Кубке африканских наций.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу столичного клуба, полузащитник не сможет принять участие в матче 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Имишли".

    Отмечается, что Мартинс прибудет в расположение сборной завтра.

