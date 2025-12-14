Игрока "Зиря" пригласили в сборную для участия в Кубке африканских наций
Футбол
- 14 декабря, 2025
- 12:54
Игрока бакинского "Зиря" Рикардо Мартинса пригласили в сборную Мозамбика для участия в Кубке африканских наций.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу столичного клуба, полузащитник не сможет принять участие в матче 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Имишли".
Отмечается, что Мартинс прибудет в расположение сборной завтра.
Последние новости
13:38
Видео
Одного из нападавших в Сиднее смог разоружить местный жительДругие страны
13:31
Погода на Абшероне завтра будет неблагоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
13:20
СМИ: При стрельбе на пляже в Сиднее погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:13
В Гобустане гололедица спровоцировала массовое ДТППроисшествия
13:07
В центре Газы застрелен высокопоставленный офицер ХАМАСДругие страны
13:03
В ряде районов Азербайджана будет наблюдаться гололедИнфраструктура
12:54
Игрока "Зиря" пригласили в сборную для участия в Кубке африканских нацийФутбол
12:53
Багаи: Президент Беларуси примет на днях главу МИД ИранаВ регионе
12:41