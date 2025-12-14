NATO-da Rusiyanın qlobal dəniz təhdidinə qarşı hazırlıq görülməsinə çağırış edilib
- 14 dekabr, 2025
- 11:04
NATO özünün strateji çərçivəsini yenidən gözdən keçirməli, "Atlantika uğrunda döyüş" və ya Avropadakı quru əməliyyatlarının hüdudlarından kənara çıxacaq Rusiya ilə qarşıdurmaya hazırlaşmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu, NATO Hərbi Kollecinin son icmalında qeyd olunub.
Sənədin müəllifi, kollecin elmi əməkdaşı Endryu Monaqan iddia edib ki, dövlətin bütün dəniz qüvvələrinin inkişafı Moskvanın siyasətinin əsas xüsusiyyətidir. Ekspert qeyd edib ki, bu, Rusiyaya geoiqtisadi rəqabət dövründə özünü lider kimi göstərməyə imkan verir.
"Bu, NATO-nun oriyentirlərinin çərçivəsini bərpa olunmuş "Atlantika uğrunda döyüş"dən və ya Şimal-Şərqi Avropadakı quru əməliyyatları ssenarilərindən kənara, qlobal üfüqlərə malik, çoxcəbhəli, müxtəlif növlü Rusiya çağırışına doğru yönəldir", - icmalda bildirilib.
Alyans analitikləri onu da qeyd ediblər ki, böhran ssenariləri tez-tez Baltik dənizindən Kara dənizinə qədər vahid strateji istiqamətdə gərginliyin artmasına diqqət yetirir.