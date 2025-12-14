WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 21:14
    Suriyanın Palmira şəhəri yaxınlığında İŞİD-ə qarşı əməliyyat başlayıb

    Suriya keçid hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri Palmirada Suriya-Amerika patruluna edilən hücuma cavab olaraq Homs əyalətinin və ölkə səhrasının bir neçə ərazisində İŞİD terror qruplaşmasına qarşı əməliyyata başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Əl-İhbariyə" telekanalı xəbər verib.

    Təhlükəsizlik qüvvələrinin sözçüsü Əli əs-Sufi bildirib ki, əməliyyat Ərəb Respublikasının şərq və cənub-şərq hissələrindəki səhrada gizlənən İŞİD ilə əlaqəli yaraqlılara qarşı yönəlib.

    "Syria TV" telekanalının məlumatına görə, ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi koalisiya atışma hadisəsindən sonra Palmira və onun ətrafında həbs kampaniyası aparır.

    Şənbə günü silahlı şəxs Suriya-Amerika patruluna atəş açaraq ABŞ-nin iki hərbçisini və bir amerikalı mülki tərcüməçini öldürüb. Onların meyitləri Amerika helikopterləri ilə sərhəd bölgəsi Ət-Tanfdakı (Dəməşqdən 250 km məsafədə) Qərb koalisiyasının hərbi bazasına aparılıb. Suriya Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsünün sözlərinə görə, hücum edən şəxs təhlükəsizlik qüvvələrinin üzvü olub, lakin komandanlıq vəzifəsi tutmayıb. O, atışma zamanı zərərsizləşdirilib. Hakimiyyət orqanları onun İŞİD ilə əlaqəsi olub-olmadığını və ya sadəcə terrorçuların ideologiyasına sadiq qalıb-qalmadığını araşdırır.

    Suriya İŞİD əməliyyat
    В окрестностях Пальмиры в Сирии начали операцию против ИГИЛ

