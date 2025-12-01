Yeddi ölkənin vətəndaşlarının ABŞ-yə girişi qadağan edilib
Digər ölkələr
- 17 dekabr, 2025
- 00:51
ABŞ Burkina-Faso, Mali, Niger, Cənubi Sudan, Suriya, Laos və Syerra-Leone vətəndaşlarının ölkəyə girişinə tam qadağa qoyub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ağ Evin saytında yerləşdirilən fərmanında deyilir.
Sənədə əsasən, həmçinin 15 ölkənin - Anqola, Antiqua və Barbuda, Benin, Kot-d'İvuar, Dominikan, Qabon, Qambiya, Malavi, Mavritaniya, Nigeriya, Seneqal, Tanzaniya, Tonqa, Zambiya və Zimbabve vətəndaşlarına vizaların verilməsinə qismən məhdudiyyətlər tətbiq edilir.
Fərmanda bildirilir ki, ABŞ Türkmənistan vətəndaşları üçün qeyri-immiqrasiya vizalarının verilməsinə qoyulan qadağanı ləğv edib, lakin bu ölkə vətəndaşlarının immiqrant kimi ölkəyə girişinin dayandırılması qüvvədə saxlanılıb.
