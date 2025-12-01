Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    США запретили въезд гражданам еще семи стран

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 00:39
    США запретили въезд гражданам еще семи стран

    США ввели полный запрет на въезд для граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне.

    Как передает Report, об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа, размещенного на сайте Белого дома.

    Согласно документу, также вводятся частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

    В указе говорится, что США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркменистана, сохранив при этом приостановку въезда для граждан этой страны в качестве иммигрантов.

    Ранее аналогичный запрет ввели для граждан Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Эти меры остаются в силе.

    США запрет на въезд указ Дональд Трамп
    Yeddi ölkənin vətəndaşlarının ABŞ-yə girişi qadağan edilib

    Последние новости

    01:14

    Макрон призвал ЕС устранить торговый дисбаланс с Китаем

    Другие страны
    00:39

    США запретили въезд гражданам еще семи стран

    Другие страны
    00:22

    NOAA: Температура воздуха в Арктике достигла рекордных показателей

    Экология
    00:07
    Фото

    МВД Сирии нейтрализовало ячейку ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо

    Другие страны
    23:52

    В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения

    Происшествия
    23:51

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Другие страны
    23:42

    В США назвали стратегию нацбезопасности страны диагнозом для Европы

    Другие страны
    23:19

    Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

    В регионе
    23:15

    Кобахидзе назвал туманной перспективу вступления Грузии в НАТО

    В регионе
    Лента новостей