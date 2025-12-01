США запретили въезд гражданам еще семи стран

США ввели полный запрет на въезд для граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне.

Как передает Report, об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа, размещенного на сайте Белого дома.

Согласно документу, также вводятся частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

В указе говорится, что США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркменистана, сохранив при этом приостановку въезда для граждан этой страны в качестве иммигрантов.

Ранее аналогичный запрет ввели для граждан Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Эти меры остаются в силе.