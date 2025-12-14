В окрестностях Пальмиры в Сирии начали операцию против ИГИЛ

Силы безопасности переходного правительства Сирии начали операцию против террористической группировки ИГИЛ в ряде районов провинции Хомс и Сирийской пустыни в ответ на нападение в Пальмире на совместный сирийско-американский патруль.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Ихбария".

Представитель сил безопасности Али ас-Суфи заявил, что операция направлена против связанных с ИГИЛ боевиков, которые скрываются в Сирийской пустыне в восточной и юго-восточной частях арабской республики.

По информации телеканала Syria TV, возглавляемая США коалиция со своей стороны проводит кампанию арестов в Пальмире и ее окрестностях после инцидента со стрельбой.

В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были доставлены на американских вертолетах на военную базу западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший являлся сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. Компетентные органы выясняют, был ли этот человек связан с ИГИЛ или просто придерживался идеологии террористов.