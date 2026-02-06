Глава ВОЗ призвал ввести возрастные ограничения для защиты детей в соцсетях

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал идею премьер-министра Испании Педро Санчеса защитить молодежь от "токсичной вселенной" социальных сетей и призвал ввести в них возрастные ограничения.

Как передает Report, об этом гендиректор организации написал в соцсети Х.

"Платформы должны быть разработаны и работать таким образом, чтобы защищать безопасность и здоровье детей", - написал глава ВОЗ в Х. По его словам, для этого, помимо прочего, необходимо "применять реальные возрастные ограничения".

Гебрейесус отметил, что согласен с испанским премьером, и добавил, что "регулирование социальных сетей и подотчетность имеют большое значение". По мнению главы ВОЗ, факты доказывают, что вред для детей связан не только с использованием соцсетей, но и с тем, как они сконструированы. В этой связи он также призвал бороться с "вредной и вызывающей привыкание конструкцией" соцсетей и "подвергать их независимому надзору".