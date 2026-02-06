Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Глава ВОЗ призвал ввести возрастные ограничения для защиты детей в соцсетях

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 01:55
    Глава ВОЗ призвал ввести возрастные ограничения для защиты детей в соцсетях

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал идею премьер-министра Испании Педро Санчеса защитить молодежь от "токсичной вселенной" социальных сетей и призвал ввести в них возрастные ограничения.

    Как передает Report, об этом гендиректор организации написал в соцсети Х.

    "Платформы должны быть разработаны и работать таким образом, чтобы защищать безопасность и здоровье детей", - написал глава ВОЗ в Х. По его словам, для этого, помимо прочего, необходимо "применять реальные возрастные ограничения".

    Гебрейесус отметил, что согласен с испанским премьером, и добавил, что "регулирование социальных сетей и подотчетность имеют большое значение". По мнению главы ВОЗ, факты доказывают, что вред для детей связан не только с использованием соцсетей, но и с тем, как они сконструированы. В этой связи он также призвал бороться с "вредной и вызывающей привыкание конструкцией" соцсетей и "подвергать их независимому надзору".

    ВОЗ соцсети дети Тедрос Аданом Гебрейесус
    Ты - Король

    Последние новости

    02:48

    Bloomberg: Экономические трудности и реструктуризация приводят к рекордным увольнениям в США

    Другие страны
    02:15

    Кэролайн Ливитт: Подход Трампа к Ирану может быть не только дипломатическим

    Другие страны
    02:14

    Минфин США: новые санкции против России зависят от переговоров по Украине

    Другие страны
    01:55

    Глава ВОЗ призвал ввести возрастные ограничения для защиты детей в соцсетях

    Другие страны
    01:26

    В Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры

    Спорт
    00:49

    Нетаньяху выразил обеспокоенность ростом военного потенциала Египта

    Другие страны
    00:14

    В Китае создали микроволновое оружие для выведения из строя спутников

    Другие страны
    23:58

    Белый дом: Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман

    Другие страны
    23:47

    Белый дом: США обсудят с Россией согласование нового договора вместо ДСНВ

    Другие страны
    Лента новостей