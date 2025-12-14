Özbəkistan səfiri Azərbaycanla zəngin mədəni mübadilədən danışıb
- 14 dekabr, 2025
- 22:24
Özbəkistan və Azərbaycan arasında mədəni mübadilə hər il getdikcə daha da intensivləşir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bahrom Aşrafxanov Bakıda Özbəkistanın Mədəniyyət Günlərinin açılış mərasimində bildirib.
Diplomatın sözlərinə görə, iki ölkə arasında mədəni əməkdaşlıq son üç ildə durmadan inkişaf edir. Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyət Günləri, Özbəkistanda isə Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilir.
"Biz təkcə özbək musiqisi və rəqsini təqdim etmirik, həm də yerli ənənələrin ortaq elementlərini birləşdiririk ki, bu da mübadiləni daha məzmunlu edir", - səfir qeyd edib.
O, vurğulayıb ki, bugünkü açılış mərasimi həftəboyu davam edəcək tədbirlərin ilk günüdür. Mərasimdə dövlət orqanlarının nümayəndələri, parlament üzvləri, müxtəlif ölkələrin səfirləri, eləcə də özbək mahnılarının və klassik musiqinin pərəstişkarları iştirak edirlər.
"Konsert proqramında həm özbək, həm də Azərbaycan mahnıları səsləndirilib, rəqs nömrələri hər iki milli mədəniyyətin elementlərini özündə birləşdirib", - B.Aşrafxanov deyib.
Onun sözlərinə görə, Mədəniyyət Günləri proqramına həmçinin Heydər Əliyev Sarayında "Novruz" rəqs qrupunun çıxışı, Filarmoniyada orkestrin konsertləri və Füzuli şəhərinə Mirzə Uluqbəy adına 1 nömrəli orta məktəbdə yerli sakinlərə musiqili və rəqs tamaşasının təqdim olunacağı səfər daxildir.
"Bu tədbirlərin məqsədi Azərbaycan musiqisini, rəqsini və incəsənət həvəskarlarını Səmərqənd, Buxara, Daşkənd və Xorəzm də daxil olmaqla Özbəkistanın bütün bölgələrinin mədəniyyəti ilə tanış etməkdir", - B.Əşrəfxanov deyib.