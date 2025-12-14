Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Посол Узбекистана рассказал о насыщенном культурном обмене с Азербайджаном

    Kультурная политика
    • 14 декабря, 2025
    • 22:06
    Культурный обмен между Узбекистаном и Азербайджаном с каждым годом становится все более насыщенным.

    Об этом сказал Report узбекистанский посол в Баку Бахром Ашрафханов в рамках церемонии открытия Дней культуры Узбекистана.

    По словам дипломата, за последние три года культурное сотрудничество между двумя странами развивается на постоянной основе, Дни культуры Узбекистана проходят в Азербайджане, а мероприятия, посвященные азербайджанской культуре, - в Узбекистане.

    "Мы не только представляем узбекскую музыку и танцы, но и включаем совместные элементы местной традиции, что делает обмен более насыщенным", - отметил посол.

    Он подчеркнул, что сегодняшняя церемония открытия стала первым днем мероприятий, которые продлятся всю неделю. На торжестве присутствовали представители государственных органов, парламентарии, послы различных стран, а также любители узбекской музыки и классики.

    "В концертной программе прозвучали как узбекские, так и азербайджанские песни, а танцевальные номера включали элементы обеих национальных культур", - сказал Б. Ашрафханов.

    По его словам, в рамках Дней культуры запланированы в том числе выступление танцевальной группы "Навруз" во Дворце Гейдара Алиева, концерты оркестра в филармонии, а также поездка в Физули, где в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека местным жителям будет представлена музыкально-танцевальная композиция.

    "Цель этих мероприятий - ознакомить азербайджанских любителей музыки, танцев и искусства с культурой всех регионов Узбекистана, включая Самарканд, Бухару, Ташкент и Хорезм", - заключил Бахром Ашрафханов.

    посол Узбекистана Азербайджан культурный обмен Бахром Ашрафханов Дни культуры Узбекистана
    Özbəkistan səfiri Azərbaycanla zəngin mədəni mübadilədən danışıb
    Elvis

