    В НАТО призвали готовиться к глобальному морскому вызову со стороны РФ

    НАТО следует пересмотреть свои стратегические рамки и готовиться к противостоянию с Россией, которое выйдет за пределы "Битвы за Атлантику" или сухопутных операций в Европе.

    Как передает Report, это следует из последнего обзора Военного колледжа НАТО (NDC).

    Автор документа, научный сотрудник NDC Эндрю Монахан утверждает, что развитие целостной морской мощи государства является ключевой особенностью политики Москвы. Это позволяет ей позиционировать себя как лидера в период геоэкономического соперничества, отмечает эксперт.

    "Это смещает рамки ориентиров НАТО за пределы возобновленной "Битвы за Атлантику" или сценариев наземных операций в Северо-Восточной Европе в сторону многофронтового, межвидового российского вызова, имеющего глобальный горизонт", - говорится в обзоре.

    Аналитики альянса также отмечают, что сценарии кризиса часто фокусируются на эскалации в едином стратегическом направлении от Балтийского до Карского морей.

    NATO Rusiyanın qlobal dəniz təhdidinə qarşı hazırlıq görülməsinə çağırış edib
    Лента новостей