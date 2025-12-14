WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Alimlər osteoartrit üçün kök hüceyrələr əsasında yeni dərman hazırlayıblar

    Sağlamlıq
    • 14 dekabr, 2025
    • 21:53
    Alimlər osteoartrit üçün kök hüceyrələr əsasında yeni dərman hazırlayıblar

    Con Hopkins Universitetinin və "SereNeuro Therapeutics" şirkətinin alimləri osteoartrit xəstəliyinin müalicəsi üçün kök hüceyrələrdən əldə edilən innovativ preparat təqdim ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, nəticələr Beynəlxalq Kök Hüceyrə Tədqiqatları Cəmiyyətinin (ISSCR) simpoziumunda təqdim olunub.

    SN101 adlanan bu dərman xroniki ağrının müalicəsində ilk qeyri-opioid yanaşma hesab olunur.

    SN101 induksiya olunmuş pluripotent kök hüceyrələrdən hazırlanır. Bu hüceyrələrdən əldə edilən periferik neyronlar – nosiseptorlar – ağrı siqnallarını beyinə ötürmür, əksinə iltihabi molekulları udaraq qığırdaq toxumasının bərpasını stimullaşdırır. Alimlərin sözlərinə görə, preparat "bioloji süngər" kimi fəaliyyət göstərir: həm ağrını azaldır, həm də oynaqları dağıntıdan qoruyur.

    Mövcud müalicə üsulları – ion kanalı bloklayıcıları və kortikosteroid inyeksiyaları – yalnız bir ağrı yolunu hədəfləyir və müvəqqəti rahatlıq verir. SN101 isə bütün əsas ağrı reseptorlarını ifadə edərək eyni anda bir neçə iltihab yoluna təsir göstərir.

    Alimlər hesab edirlər ki, bu yanaşma opioidlərsiz xroniki ağrı terapiyasında yeni istiqamət açacaq. Uzunmüddətli opioid istifadəsi fiziki və psixoloji asılılıq yarada bilər ki, bu da xüsusilə osteoartritdən əziyyət çəkən yaşlı pasiyentlər üçün ciddi riskdir.

    osteoartrit Preparat
    Ученые создали препарат от остеоартрита на основе стволовых клеток

    Son xəbərlər

    21:53

    Alimlər osteoartrit üçün kök hüceyrələr əsasında yeni dərman hazırlayıblar

    Sağlamlıq
    21:35

    Merts Zelenski və Uitkoffla keçirilən görüşü tərk edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:14

    Suriyanın Palmira şəhəri yaxınlığında İŞİD-ə qarşı əməliyyat başlayıb

    Digər ölkələr
    21:00

    Nazir müavini: Bakı-Daşkənd əlaqələri iki ölkə liderinin siyasəti sayəsində möhkəmlənir

    Mədəniyyət siyasəti
    20:59

    Qusarda yol qəzasında ölən və xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    20:40

    Gürcüstan Prezidenti: Sülh siyasəti və vahid birgəyaşayış əsas məqsədimizdir

    Region
    20:00

    Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Naxçıvanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    19:47
    Foto

    Bakıda Özbəkistan Mədəniyyət Günlərinin açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    19:38

    Kavelaşvili: Gürcüstan Aİ-nin böhranına baxmayaraq, Avropanın bir hissəsi olmaq istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti