Alimlər osteoartrit üçün kök hüceyrələr əsasında yeni dərman hazırlayıblar
- 14 dekabr, 2025
- 21:53
Con Hopkins Universitetinin və "SereNeuro Therapeutics" şirkətinin alimləri osteoartrit xəstəliyinin müalicəsi üçün kök hüceyrələrdən əldə edilən innovativ preparat təqdim ediblər.
"Report" xəbər verir ki, nəticələr Beynəlxalq Kök Hüceyrə Tədqiqatları Cəmiyyətinin (ISSCR) simpoziumunda təqdim olunub.
SN101 adlanan bu dərman xroniki ağrının müalicəsində ilk qeyri-opioid yanaşma hesab olunur.
SN101 induksiya olunmuş pluripotent kök hüceyrələrdən hazırlanır. Bu hüceyrələrdən əldə edilən periferik neyronlar – nosiseptorlar – ağrı siqnallarını beyinə ötürmür, əksinə iltihabi molekulları udaraq qığırdaq toxumasının bərpasını stimullaşdırır. Alimlərin sözlərinə görə, preparat "bioloji süngər" kimi fəaliyyət göstərir: həm ağrını azaldır, həm də oynaqları dağıntıdan qoruyur.
Mövcud müalicə üsulları – ion kanalı bloklayıcıları və kortikosteroid inyeksiyaları – yalnız bir ağrı yolunu hədəfləyir və müvəqqəti rahatlıq verir. SN101 isə bütün əsas ağrı reseptorlarını ifadə edərək eyni anda bir neçə iltihab yoluna təsir göstərir.
Alimlər hesab edirlər ki, bu yanaşma opioidlərsiz xroniki ağrı terapiyasında yeni istiqamət açacaq. Uzunmüddətli opioid istifadəsi fiziki və psixoloji asılılıq yarada bilər ki, bu da xüsusilə osteoartritdən əziyyət çəkən yaşlı pasiyentlər üçün ciddi riskdir.