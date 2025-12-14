Kolumbiyada məktəb avtobusu qəzaya uğrayıb, on altı nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 14 dekabr, 2025
- 22:44
Kolumbiyanın şimal-qərbindəki Antiokiya departamentində məktəb avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 16 nəfər ölüb, daha 20 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "El Tiempo" qəzeti xəbər verib.
Məlumata görə, orta məktəbin bir qrup məzununu daşıyan avtobus naməlum səbəbdən yoldan çıxaraq Remedios bələdiyyəsi ərazisində dərəyə aşıb. Hadisə nəticəsində azı 16 nəfər ölüb, daha 20 nəfər yaralanıb.
Qəzanın səbəbini Yol Təhlükəsizliyi Milli Agentliyi araşdırır.
"Hazırda müvafiq orqanlar qəzanın səbəbini müəyyən etmək üçün araşdırma aparır", - qurumun açıqlamasında deyilir.
Son xəbərlər
23:05
Tramp Sidneydəki terror aktını dəhşətli hadisə adlandırıbDigər ölkələr
22:44
Kolumbiyada məktəb avtobusu qəzaya uğrayıb, on altı nəfər ölübDigər ölkələr
22:24
Özbəkistan səfiri Azərbaycanla zəngin mədəni mübadilədən danışıbMədəniyyət siyasəti
21:53
Alimlər osteoartrit üçün kök hüceyrələr əsasında yeni dərman hazırlayıblarSağlamlıq
21:35
Merts Zelenski və Uitkoffla keçirilən görüşü tərk edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:14
Suriyanın Palmira şəhəri yaxınlığında İŞİD-ə qarşı əməliyyat başlayıbDigər ölkələr
21:00
Nazir müavini: Bakı-Daşkənd əlaqələri iki ölkə liderinin siyasəti sayəsində möhkəmlənirMədəniyyət siyasəti
20:59
Qusarda yol qəzasında ölən və xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-2Hadisə
20:40