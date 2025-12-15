Mərakeş sahillərində daşqın nəticəsində 14 nəfər ölüb
Rabatdan 330 kilometr cənubda, Mərakeşin Atlantik okeanı sahilində yerləşən Safi əyalətində güclü yağışların səbəb olduğu daşqın nəticəsində 14 nəfər ölüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "TanjaNews" portalı xəbər yayıb.
Məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində 30-dan çox insan yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Bölgədə xilasetmə əməliyyatları və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı davam edir.
Daşqın əyalətin administrativ mərkəzi Safi şəhərinə böyük ziyan vurub. Agentliyin məlumatına görə, azı 70 yaşayış binası və mağaza su altında qalıb, yolun bir hissəsi isə zərər çəkib.
