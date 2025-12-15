"Milan" belçikalı futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 15 dekabr, 2025
- 19:58
İtaliya təmsilçisi "Milan" belçikalı yarımmüdafiəçi Aleksis Salemakerslə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Tərəflər 2031-ci ilin iyun ayına qədər sözləşmə imzalayıblar. Futbolçunun əvvəlki müqaviləsinin vaxtı 2027-ci ildə bitəcəkdi.
Qeyd edək ki, 26 yaşlı futbolçu 2020-ci ildən "Milan"da çıxış edir. O, cari mövsüm komandasının heyətində 18 oyunda iki qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.
Son xəbərlər
20:47
Emin Əmrullayev: Azad edilən ərazilərdə təhsil alanların sayı 3 minə yaxınlaşırElm və təhsil
20:35
Foto
Azərbaycan və Özbəkistan mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıbMədəniyyət siyasəti
20:21
Foto
"Türkman marşı"na ilk dəfə Kərkükdə musiqi klipi çəkilibİncəsənət
20:08
"Ramştayn" formatında iclas dekabrın 16-da keçiriləcəkDigər ölkələr
20:00
İlham Əliyevin amnistiya təşəbbüsü humanizm və sosial ədalət prinsiplərinə sadiqliyin göstəricisidir - RƏYDaxili siyasət
19:58
"Milan" belçikalı futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
19:52
Foto
BMT-nin Ofisi Qlobal Cənub QHT Platforması barədə məlumatları rəsmi saytında yerləşdiribXarici siyasət
19:51
Moldova Azərbaycanla ticari əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədirBiznes
19:47