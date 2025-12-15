WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Milan" belçikalı futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 19:58
    Milan belçikalı futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    İtaliya təmsilçisi "Milan" belçikalı yarımmüdafiəçi Aleksis Salemakerslə müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Tərəflər 2031-ci ilin iyun ayına qədər sözləşmə imzalayıblar. Futbolçunun əvvəlki müqaviləsinin vaxtı 2027-ci ildə bitəcəkdi.

    Qeyd edək ki, 26 yaşlı futbolçu 2020-ci ildən "Milan"da çıxış edir. O, cari mövsüm komandasının heyətində 18 oyunda iki qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

