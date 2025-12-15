Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    На побережье Марокко из-за наводнения погибли 14 человек

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 02:10
    На побережье Марокко из-за наводнения погибли 14 человек

    В результате вызванных проливными дождями наводнений в марокканской провинции Сафи, расположенной на атлантическом побережье в 330 км к югу от Рабата, погибли 14 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил портал TanjaNews.

    По его сведениям, более 30 человек пострадали и были госпитализированы. В регионе продолжаются спасательные операции и поиск пропавших без вести.

    Наводнение причинило большой материальный ущерб городу Сафи, который является административным центром провинции. По данным агентства, там оказались затоплены по меньшей мере 70 жилых зданий и магазинов, поврежден участок дороги.

    Марокко наводнения погибшие
    Elvis

    Последние новости

    02:10

    На побережье Марокко из-за наводнения погибли 14 человек

    Другие страны
    01:38

    Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сын

    Другие страны
    01:20

    Попавшие в ДТП в Гусаре являются членами семьи брата военного эксперта Рамалданова - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    00:53
    Фото

    В Кюрдамире стая волков растерзала 10 голов мелкого рогатого скота

    Происшествия
    00:18

    Страны ECOWAS создадут силы быстрого развертывания к концу 2026 года

    Другие страны
    00:01

    Мировое сообщество впервые отмечает Всемирный день тюркских языков

    Другие страны
    23:49

    Число погибших из-за теракта в Сиднее возросло до 16 - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    23:36

    Переговоры Зеленского с Уиткоффом в Берлине продолжатся завтра - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    23:21

    В Финляндии анонсировали оборонные обсуждения ряда граничащих с РФ стран

    Другие страны
    Лента новостей