На побережье Марокко из-за наводнения погибли 14 человек
Другие страны
- 15 декабря, 2025
- 02:10
В результате вызванных проливными дождями наводнений в марокканской провинции Сафи, расположенной на атлантическом побережье в 330 км к югу от Рабата, погибли 14 человек.
Как передает Report, об этом сообщил портал TanjaNews.
По его сведениям, более 30 человек пострадали и были госпитализированы. В регионе продолжаются спасательные операции и поиск пропавших без вести.
Наводнение причинило большой материальный ущерб городу Сафи, который является административным центром провинции. По данным агентства, там оказались затоплены по меньшей мере 70 жилых зданий и магазинов, поврежден участок дороги.
