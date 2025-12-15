На побережье Марокко из-за наводнения погибли 14 человек

В результате вызванных проливными дождями наводнений в марокканской провинции Сафи, расположенной на атлантическом побережье в 330 км к югу от Рабата, погибли 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщил портал TanjaNews.

По его сведениям, более 30 человек пострадали и были госпитализированы. В регионе продолжаются спасательные операции и поиск пропавших без вести.

Наводнение причинило большой материальный ущерб городу Сафи, который является административным центром провинции. По данным агентства, там оказались затоплены по меньшей мере 70 жилых зданий и магазинов, поврежден участок дороги.