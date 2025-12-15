"Ramştayn" formatında iclas dekabrın 16-da keçiriləcək

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Ukraynanın müdafiəsi üzrə qrupun "Ramştayn" formatında iclası sabah keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "2025-ci il dekabrın 16-da NATO baş katibi Mark Rütte Ukraynanın müdafiəsi üzrə Əlaqə Qrupunun virtual iclasına qatılacaq", – məlumatda qeyd olunub.

    Bundan əvvəl Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal Əlaqə Qrupunun 32-ci iclasının dekabrın 3-də keçirilməsinin planlaşdırıldığını bildirmişdi.

    Заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря

