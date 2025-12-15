"Ramştayn" formatında iclas dekabrın 16-da keçiriləcək
Digər ölkələr
- 15 dekabr, 2025
- 20:08
Ukraynanın müdafiəsi üzrə qrupun "Ramştayn" formatında iclası sabah keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"2025-ci il dekabrın 16-da NATO baş katibi Mark Rütte Ukraynanın müdafiəsi üzrə Əlaqə Qrupunun virtual iclasına qatılacaq", – məlumatda qeyd olunub.
Bundan əvvəl Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal Əlaqə Qrupunun 32-ci iclasının dekabrın 3-də keçirilməsinin planlaşdırıldığını bildirmişdi.
