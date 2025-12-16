Boliviyada daşqınlar 20 nəfərin ölümünə səbəb olub

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 07:15
    Boliviyanın Santa-Krus departamentində baş verən daşqınlar nəticəsində ən azı 20 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə nazirinin müavini Alfredo Troşe məlumat verib.

    "Ölənlərin sayı 20-yə çatıb. 20-dən çox insan hələ də itkin düşüb. Təəssüf ki, suyun səviyyəsi azaldığı və xilasedicilər daşqınlardan qaça bilməyənlərin cəsədlərini axtardığı üçün ölənlərin sayının artacağı ehtimal olunur", - deyə o, Boliviya televiziyasında bildirib.

    Departament rəhbərliyi bölgəni fəlakət zonası elan edib. El-Torno bələdiyyəsində daşqınlardan 600-dən çox ailə zərər çəkib.

    Qeyd edək ki, 13 dekabrda Santa-Krusda güclü yağışlar bir neçə çayın məcrasından çıxmasına səbəb olub.

    Boliviya daşqınlar fəlakət
