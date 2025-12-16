WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Bakıda evdən 12 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:46
    Bakıda evdən 12 min manatlıq oğurluq olub

    Bakıda evdən 12 min manatlıq oğurluq olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, paytaxtın Xətai rayonunda evlərin birində talama cinayəti baş verib.

    Zərərçəkən polisə müraciət edərək müxtəlif vaxtlarda yaşadığı evdən naməlum şəraitdə 12 min 401 manatının oğurlanmasını bildirib.

    Xətai RPİ 34-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini 31 yaşlı V.Məmmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Son xəbərlər

    13:35

    Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:34
    Foto

    FHN-in yaranmasının 20 illiyi qeyd olunub

    Daxili siyasət
    13:29

    Təzəbinə sakini: Valideynlərin bizə sevdirdiyi doğma kəndə qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Xaçmaz Reabilitasiya Mərkəzində bu ilin 11 ayında 5 mindən çox şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    13:12

    18 yaşlı basketbolçu NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    13:12

    Bu il sürücülük hüququ olmadan idarə edilən avtomobil qəzalarında 66 nəfər həlak olub

    Digər
    13:10

    Kəmaləddin Heydərov: Son iyirmi ildə FHN üçün 1 134 yeni texnika alınıb

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    QMİ sədri: Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcək

    Din
    13:04

    Sabunçuda evdən 8 min dollarlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti