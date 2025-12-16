"Unibank"ın Yeni il kampaniyası davam edir: 0 % komissiya, 2 % endirim!
Maliyyə
- 16 dekabr, 2025
- 16:17
Yeni ildən kreditlərinizi daha sərfəli şərtlərlə ödəmək istəyirsinizsə, "Unibank" ASC-nin Yeni il kampaniyası sizə ünvanlanıb.
Kreditlərinizi 0 % komissiya və üstəlik 2 % endirimlə bir ünvanda birləşdirmək üçün "Unibank" sizə əla fürsət yaradıb.
Dekabrın sonuna qədər digər banklardakı kreditlərini "Unibank"a gətirən müştərilər, nağd kreditini komissiyasız rəsmiləşdirməklə yanaşı, illik faiz dərəcəsinə 2 % endirim əldə edir və ayda cəmi bir dəfə ödəniş etmək imkanı qazanırlar. İllik 9,5 faizdən başlayan nağd kreditlər 60 aya qədər müddətə verilir. Kreditin maksimal məbləği 50 000 manatdır.
Kampaniyanın üstünlükləri:
- 0% komissiya;
- illik faiz dərəcəsinə 2 % endirim;
- illik 9.5%-dən başlayan faizlə kredit;
- 50 000 AZN-dək məbləğ;
- zamin tələbi yoxdur;
- 60 ayadək ödəniş müddəti;
- sürətli və rahat rəsmiləşdirmə;
- müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.
Krediti banka gəlmədən sifariş etmək imkanı:
- 055 457 81 17 WhatsApp nömrəsinə yazaraq;
- "Kredit" sözünü SMS ilə 8117-yə göndərərək;
- Bankın saytından onlayn müraciət etməklə: https://unbk.az/nagdkredit.
"Unibank" - Sənin Bankın!
