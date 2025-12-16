WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilir

    Daxili siyasət
    • 16 dekabr, 2025
    • 10:30
    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilir

    Bakıda Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) VIII Qurultayı keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə AHİK-in rəhbər heyəti və nümayəndələri, nazirlər, bir sıra dövlət qurumlarının nümayəndələri, deputatlar, ölkənin siyasi-ictimai xadimləri və xarici qonaqlar iştirak edirlər.

    Qurultayda hesabat məruzələrinin dinlənilməsi, gündəlikdə duran məsələlərin müzakirəsi və bir sıra qərarların qəbul edilməsi nəzərdə tutulur.

    Qurultayın gündəliyinə AHİK-in 2018-2025-ci illər üzrə fəaliyyəti haqqında hesabat, Təftiş Komissiyasının hesabatı, yeni nizamnamə layihəsinin və qarşıdakı dövr üçün əsas fəaliyyət istiqamətlərinin müzakirəsi daxil edilib.

    AHİK Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası qurultay

