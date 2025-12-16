Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Состоялся VIII Съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 16:41
    Состоялся VIII Съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана

    Состоялся VIII Съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

    Как сообщает Report, в мероприятии, помимо делегатов съезда, приняли участие представители государственных и неправительственных организаций, руководители международных организаций и профсоюзов ряда стран.

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам съезда.

    В повестку дня съезда были включены отчет о деятельности Конфедерации за 2018-2025 годы, отчет Ревизионной комиссии, обсуждение проекта нового Устава и основных направлений деятельности на предстоящий период.

    На мероприятии были заслушаны видеообращения к участникам съезда генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Люка Триангла и директора Бюро по деятельности трудящихся Международной организации труда Оливера Рёпке.

    После обсуждений были утверждены отчеты Конфедерации профсоюзов Азербайджана за межсъездовский период и Ревизионной комиссии, а также новый Устав, определены направления будущей деятельности.

    На этом VIII Съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана завершил свою работу.

    Фото
    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilib - YENİLƏNİB
    Фото
    Eighth Congress of Azerbaijan Trade Unions Confederation concludes

