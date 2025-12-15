Заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря
Другие страны
- 15 декабря, 2025
- 20:01
Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится завтра.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Согласно информации, в мероприятии примет участие генсекретарь НАТО Марк Рютте.
"Во вторник, 16 декабря 2025 года, генсек НАТО Марк Рютте посетит виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины", - говорится в сообщении.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что проведение 32-го заседания Контактной группы запланировано на 3 декабря.
