    Заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря

    • 15 декабря, 2025
    • 20:01
    Заседание в формате Рамштайн состоится 16 декабря

    Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится завтра.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба НАТО.

    Согласно информации, в мероприятии примет участие генсекретарь НАТО Марк Рютте.

    "Во вторник, 16 декабря 2025 года, генсек НАТО Марк Рютте посетит виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины", - говорится в сообщении.

    Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что проведение 32-го заседания Контактной группы запланировано на 3 декабря.

    "Ramştayn" formatında iclas dekabrın 16-da keçiriləcək

