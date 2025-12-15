Заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится завтра.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Согласно информации, в мероприятии примет участие генсекретарь НАТО Марк Рютте.

"Во вторник, 16 декабря 2025 года, генсек НАТО Марк Рютте посетит виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что проведение 32-го заседания Контактной группы запланировано на 3 декабря.