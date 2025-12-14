В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

В результате ДТП со школьным автобусом в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии погибли 16, пострадали 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета El Tiempo.

Согласно информации, автобус, перевозивший группу выпускников, пока по неустановленной причине съехал с дороги и упал в ущелье в муниципалитете Ремедиос. В результате инцидента погибли по меньшей мере 16 человек, еще 20 получили ранения.

Обстоятельства произошедшего устанавливает Национальное агентство безопасности дорожного движения.

"В настоящее время компетентные органы проводят расследование для установления причин аварии", - говорится в заявлении ведомства.