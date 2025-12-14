Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 22:30
    В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

    В результате ДТП со школьным автобусом в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии погибли 16, пострадали 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает местная газета El Tiempo.

    Согласно информации, автобус, перевозивший группу выпускников, пока по неустановленной причине съехал с дороги и упал в ущелье в муниципалитете Ремедиос. В результате инцидента погибли по меньшей мере 16 человек, еще 20 получили ранения.

    Обстоятельства произошедшего устанавливает Национальное агентство безопасности дорожного движения.

    "В настоящее время компетентные органы проводят расследование для установления причин аварии", - говорится в заявлении ведомства.

    ДТП Колумбия погибшие
    Kolumbiyada məktəb avtobusu qəzaya uğrayıb, on altı nəfər ölüb
    Elvis

    Последние новости

    22:56

    Трамп назвал теракт в Сиднее "ужасным событием"

    Другие страны
    22:30

    В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

    Другие страны
    22:06

    Посол Узбекистана рассказал о насыщенном культурном обмене с Азербайджаном

    Kультурная политика
    21:48

    Ученые создали препарат от остеоартрита на основе стволовых клеток

    Здоровье
    21:31

    Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:23

    Президент Грузии: Мирная политика и мирное сосуществование — наша главная цель

    В регионе
    21:07

    МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    20:58

    Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:39

    Торгпред Великобритании по Азербайджану посетил Нахчыван

    Внешняя политика
    Лента новостей