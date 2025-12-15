WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Mbappe Ronaldunun "Real Madrid"dəki tarixi rekorduna yaxınlaşıb

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 05:16
    Mbappe Ronaldunun Real Madriddəki tarixi rekorduna yaxınlaşıb

    Fransalı hücumçu Kilian Mbappe cari ildə "Real Madrid"in heyətində 56-cı qolunu vurub.

    "Report" xəbər verir ki, futbolçu İspaniya La Liqasının XVI turunda "Alaves" üzərində 2-1 hesablı qələbə qazanılan oyunda fərqlənib.

    Beləliklə, Mbappe Kriştianu Ronaldunun bir təqvim ilində "Real Madrid"in heyətində bütün zamanların rekorduna üç qola qədər yaxınlaşıb. Xatırladaq ki, 2013-cü ildə portuqaliyalı 59 qol vurub.

    "Real Madrid"in 2025-ci ilin sonuna qədər hələ iki oyunu qalıb: Kral Kubokunda "Talavera" və İspaniya liqasında "Sevilya" ilə.

    Mbappe komandada 2024-cü ildən oynayır. Onun klubla müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir. Fransalı cari mövsümdə bütün yarışlarda 25 oyun keçirib, 27 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

    Kilian Mbappe Kriştianu Ronaldu rekord

    Son xəbərlər

    05:16

    Mbappe Ronaldunun "Real Madrid"dəki tarixi rekorduna yaxınlaşıb

    Futbol
    04:48

    Maduro: Venesuela müdafiə sistemini təkmilləşdirib

    Digər ölkələr
    04:23

    Berlində Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı danışıqlar məxfi aparılıb

    Digər ölkələr
    03:53

    Salyanda zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    03:40

    Çilidə mühafizəkar Xose Antonio Kast prezident seçkilərinin ikinci turunda öndədir

    Digər ölkələr
    03:08

    Mərakeş sahillərində daşqın nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    02:47

    Gürcüstanın Baş naziri Sidneydəki terror aktını pisləyib

    Region
    02:19

    Sidneydə terror aktı törədənlər ata və oğlu imiş

    Digər ölkələr
    01:50
    Foto

    Türkiyədə altı avtomobil toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti