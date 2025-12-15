Mbappe Ronaldunun "Real Madrid"dəki tarixi rekorduna yaxınlaşıb
Futbol
- 15 dekabr, 2025
- 05:16
Fransalı hücumçu Kilian Mbappe cari ildə "Real Madrid"in heyətində 56-cı qolunu vurub.
"Report" xəbər verir ki, futbolçu İspaniya La Liqasının XVI turunda "Alaves" üzərində 2-1 hesablı qələbə qazanılan oyunda fərqlənib.
Beləliklə, Mbappe Kriştianu Ronaldunun bir təqvim ilində "Real Madrid"in heyətində bütün zamanların rekorduna üç qola qədər yaxınlaşıb. Xatırladaq ki, 2013-cü ildə portuqaliyalı 59 qol vurub.
"Real Madrid"in 2025-ci ilin sonuna qədər hələ iki oyunu qalıb: Kral Kubokunda "Talavera" və İspaniya liqasında "Sevilya" ilə.
Mbappe komandada 2024-cü ildən oynayır. Onun klubla müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir. Fransalı cari mövsümdə bütün yarışlarda 25 oyun keçirib, 27 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.
