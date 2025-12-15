Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Мбаппе до трех голов сократил отставание от рекорда Роналду в "Реале"

    Футбол
    • 15 декабря, 2025
    • 05:57
    Французский нападающий Килиан Мбаппе забил свой 56-й гол за "Реал" в 2025 году.

    Как сообщает Report, футболист отличился в матче 16-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (2:1).

    Таким образом, Мбаппе до трех голов сократил отставание от рекорда Криштиану Роналду по голам за "Реал" за календарный год. В 2013 году португалец забил 59 голов.

    До конца 2025 года "Реалу" предстоит провести еще две матча - с "Талаверой" в Кубке Испании и "Севильей" в чемпионате страны.

    Мбаппе выступает за "Реал" с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 27 голов и четыре результативные передачи.

    Лента новостей