Мбаппе до трех голов сократил отставание от рекорда Роналду в "Реале"
Футбол
- 15 декабря, 2025
- 05:57
Французский нападающий Килиан Мбаппе забил свой 56-й гол за "Реал" в 2025 году.
Как сообщает Report, футболист отличился в матче 16-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (2:1).
Таким образом, Мбаппе до трех голов сократил отставание от рекорда Криштиану Роналду по голам за "Реал" за календарный год. В 2013 году португалец забил 59 голов.
До конца 2025 года "Реалу" предстоит провести еще две матча - с "Талаверой" в Кубке Испании и "Севильей" в чемпионате страны.
Мбаппе выступает за "Реал" с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 27 голов и четыре результативные передачи.
