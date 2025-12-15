WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Salyanda zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 15 dekabr, 2025
    • 03:53
    Salyanda zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Salyanda 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə gecə saatlarında Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Çuxanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Opel" və "Mercedes" markalı avtomobillər ağır tonnajlı yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində Astara rayon sakinləri; 1988-ci il təvəllüdlü Məhərrəmov Vahid Xandadaş oğlu, 1982-ci il təvəllüdlü Kamilova Vüsalə Kamil qızı, 1983-cü il təvəllüdlü Qafarov Mərahim Ələddin oğlu və 1978-ci il təvəllüdlü Sultanov Məmmədağa Sədyət oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarət alıblar.

    Xəsarət alanlar Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТП

