В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТП
Происшествия
- 15 декабря, 2025
- 04:07
В селе Чуханлы Сальянского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.
Как сообщает аранское бюро Report, в ночные часы на участке магистрали Алят-Астара столкнулись автомобили Opel, Mercedes и фура.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жители Астаринского района Магеррамов Вахид Хандадаш оглу (1988 г.р.), Кямилова Вюсаля Кямиль гызы (1982), Гафаров Марахим Аладдин оглу (1983) и Султанов Маммедага Садъят оглу (1978).
Пострадавших госпитализировали в Сальянскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.
Последние новости
04:45
Мадуро: Венесуэла усовершенствовала систему обороныДругие страны
04:07
В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТППроисшествия
03:36
Переговоры по Украине в Берлине проходили конфиденциальноДругие страны
03:22
Премьер-министр Грузии осудил теракт в СиднееВ регионе
02:53
Консерватор Каст лидирует во втором туре выборов президента ЧилиДругие страны
02:44
Фото
В Турции в массовом ДТП пострадали более 10 человекВ регионе
02:10
На побережье Марокко из-за наводнения погибли 14 человекДругие страны
01:38
Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сынДругие страны
01:20