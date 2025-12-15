В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТП

В селе Чуханлы Сальянского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщает аранское бюро Report, в ночные часы на участке магистрали Алят-Астара столкнулись автомобили Opel, Mercedes и фура.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жители Астаринского района Магеррамов Вахид Хандадаш оглу (1988 г.р.), Кямилова Вюсаля Кямиль гызы (1982), Гафаров Марахим Аладдин оглу (1983) и Султанов Маммедага Садъят оглу (1978).

Пострадавших госпитализировали в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.