Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 15 dekabr, 2025
- 06:30
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə daha 21 ailə (79 nəfər) köçürülüb.
Horovlu kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.
Son xəbərlər
06:47
Keçmiş məcburi köçkün: Bu gündən kəndimizdə rahat, azad yaşayacağıqDaxili siyasət
06:30
Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
05:57
KİV: MKİ Himalay dağlarında plutonium generatorunu itiribDigər ölkələr
05:16
Mbappe Ronaldunun "Real Madrid"dəki tarixi rekorduna yaxınlaşıbFutbol
04:48
Maduro: Venesuela müdafiə sistemini təkmilləşdiribDigər ölkələr
04:23
Berlində Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı danışıqlar məxfi aparılıbDigər ölkələr
03:53
Salyanda zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
03:40
Çilidə mühafizəkar Xose Antonio Kast prezident seçkilərinin ikinci turunda öndədirDigər ölkələr
03:08