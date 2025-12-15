В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, на данном этапе к родному очагу возвращается 21 семья (79 человек).

    Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

    Но в результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    Лента новостей