WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    İnfrastruktur
    • 14 dekabr, 2025
    • 12:45
    Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    Azərbaycanda dekabrın 15-də avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlama ehtimalı var.

    buz yol avtomobil
    В ряде районов Азербайджана будет наблюдаться гололед

    Son xəbərlər

    13:06

    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    12:58

    Qobustanda yolların buz bağlaması səbəbindən zəncirvari qəza baş verib

    Hadisə
    12:53

    SCMP: Honkonqdakı yanğında dəyən zərərin miqdarı 642 milyon dollar təşkil edib

    Digər ölkələr
    12:45

    Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    İnfrastruktur
    12:33

    Sabah bəzi ərazilərdə leysan olacaq, qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:28

    "Zirə"nin futbolçusu ölkəsinin millisinə dəvət alıb

    Futbol
    12:26

    ABŞ Venesuela yaxınlığında hərbi aviasiya fəaliyyətini artırıb

    Digər ölkələr
    12:06

    Bəqayi: İran və Livan arasında diplomatik münasibətlər davam edir

    Digər ölkələr
    11:51

    Məşhur amerikalı güləşçi peşəkar karyerasını başa vurub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti