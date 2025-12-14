Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq
İnfrastruktur
- 14 dekabr, 2025
- 12:45
Azərbaycanda dekabrın 15-də avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlama ehtimalı var.
