    Sumqayıtda poladəritmə sexində partlayış olub, üç fəhlə yanıq xəsarəti alıb

    Hadisə
    • 27 fevral, 2026
    • 09:40
    Sumqayıtda poladəritmə sexində partlayış olub, üç fəhlə yanıq xəsarəti alıb

    Sumqayıt şəhərinin Kimyaçılar qəsəbəsi ərazisində yerləşən poladəritmə sexində partlayış hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, sexdə quraşdırılmış sobanın partlaması nəticəsində orada fəhlə işləyən 1994-cü il təvəllüdlü İsmayılov Elməddin Nurəddin oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Davidov Ceyhun Zakir oğlu və 1997-ci il təvəllüdlü Məmmədov Coşğun Ruşan oğlu müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıblar.

    Yaralılar dərhal tibb müəssisəsinə çatdırılıb. Onlara zəruri tibbi yardım göstərilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

