    Происшествия
    • 27 февраля, 2026
    • 09:58
    В Сумгайыте произошел взрыв на сталелитейном заводе, есть пострадавшие

    На сталелитейном заводе, расположенном в поселке Кимьячылар города Сумгайыт, произошел взрыв печи.

    Как сообщает Report, в результате происшествия пострадали три человека: рабочие Исмаилов Эльмеддин Нураддин оглу (1994 г.р.), Давидов Джейхун Закир оглу (1989 г.р.) и Мамедов Джошгун Рушан оглу (1997 г.р.) получили ожоги различной степени тяжести.

    Пострадавшие были немедленно доставлены в медучреждение. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

    По факту ведется расследование.

    Sumqayıtda poladəritmə sexində partlayış olub, üç fəhlə yanıq xəsarəti alıb

