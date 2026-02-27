В Сумгайыте произошел взрыв на сталелитейном заводе, есть пострадавшие
Происшествия
- 27 февраля, 2026
- 09:58
На сталелитейном заводе, расположенном в поселке Кимьячылар города Сумгайыт, произошел взрыв печи.
Как сообщает Report, в результате происшествия пострадали три человека: рабочие Исмаилов Эльмеддин Нураддин оглу (1994 г.р.), Давидов Джейхун Закир оглу (1989 г.р.) и Мамедов Джошгун Рушан оглу (1997 г.р.) получили ожоги различной степени тяжести.
Пострадавшие были немедленно доставлены в медучреждение. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
По факту ведется расследование.
