İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Azərbaycanın və Efiopiyanın birinci xanımlarının görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 13:25
    Azərbaycanın və Efiopiyanın birinci xanımlarının görüşü olub

    Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fevralın 27-də Efiopiyanın birinci xanımı Zinaş Tayaçev ilə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AZƏRTAC məlumat yayıb.

    Mehriban Əliyeva Azərbaycan Zinaş Tayaçev Efiopiya
    Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Эфиопии

    Son xəbərlər

    14:18

    Sərdar Çam: Türk dünyasının gələcəyi üçün koordinasiyalı fəaliyyət vacibdir

    Xarici siyasət
    14:17

    Bakıda elektrovozla yük avtomobili toqquşub, ölən var

    Hadisə
    14:13
    Foto

    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:09

    Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılır

    İKT
    14:09

    Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu sabiq məmurların Epşteynlə əlaqələrinin yoxlanılmasına başlayıb

    Region
    14:08
    Foto

    BDU və "Azera Holdinq" əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    14:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

    Maliyyə
    14:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:00

    Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdım

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti