Azərbaycanın və Efiopiyanın birinci xanımlarının görüşü olub
Xarici siyasət
- 27 fevral, 2026
- 13:25
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fevralın 27-də Efiopiyanın birinci xanımı Zinaş Tayaçev ilə görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AZƏRTAC məlumat yayıb.
