    Глава МИД Кубы обвинил Нобелевский комитет в двойных стандартах

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 02:53
    Глава МИД Кубы обвинил Нобелевский комитет в двойных стандартах

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил Нобелевский комитет в двойных стандартах в связи с присуждением Нобелевской премии мира оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо, напомнив, что кубинские медицинские бригады неоднократно выдвигались на эту награду.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

    "Когда комитет, члены которого назначаются парламентом государства - члена НАТО на основе партийного политического представительства, учреждает Нобелевскую премию мира, она превращается в награду для послушных союзников США и платформу для нападок на правительства, неудобные для Соединенных Штатов. Она перестает быть моральным эталоном и становится инструментом мягкой силы", - заявил министр.

    По его словам, "этот двойной стандарт дискредитирует их лекции о демократии".

    Родригес Паррилья отметил, что подобная ситуация "хорошо знакома Кубе", напомнив о более чем 60-летней блокаде США, атаках и, по его выражению, государственном терроризме, на фоне которых, с другой стороны, существует "интернационалистское и основанное на солидарности сотрудничество Кубы", которое Вашингтон, по его словам, пытается дискредитировать.

    Глава МИД подчеркнул, что "многие люди и организации по всему миру не раз заслуженно выдвигали кубинские медицинские бригады на Нобелевскую премию мира".

    "Они говорят от имени "мира", но молчат перед лицом агрессивных действий США против Венесуэлы и игнорируют экономическую войну и кампанию ненависти против страны, которая посылает врачей, а не бомбы или морских пехотинцев", - отметил Родригес Паррилья.

    Он также напомнил, что, по его словам, соучастие Нобелевского комитета в войне, насилии, смерти и разрушениях "запомнится наградами, врученными Генри Киссинджеру, Шимону Пересу, а в последнее время - продвижением по службе госсекретаря США, которого они отчаянно призывают начать военное вторжение в Венесуэлу".

    "Что бы сказал Альфред Нобель?" - добавил министр.

    Лента новостей