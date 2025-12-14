Глава МИД Кубы обвинил Нобелевский комитет в двойных стандартах

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил Нобелевский комитет в двойных стандартах в связи с присуждением Нобелевской премии мира оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо, напомнив, что кубинские медицинские бригады неоднократно выдвигались на эту награду.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

"Когда комитет, члены которого назначаются парламентом государства - члена НАТО на основе партийного политического представительства, учреждает Нобелевскую премию мира, она превращается в награду для послушных союзников США и платформу для нападок на правительства, неудобные для Соединенных Штатов. Она перестает быть моральным эталоном и становится инструментом мягкой силы", - заявил министр.

По его словам, "этот двойной стандарт дискредитирует их лекции о демократии".

Родригес Паррилья отметил, что подобная ситуация "хорошо знакома Кубе", напомнив о более чем 60-летней блокаде США, атаках и, по его выражению, государственном терроризме, на фоне которых, с другой стороны, существует "интернационалистское и основанное на солидарности сотрудничество Кубы", которое Вашингтон, по его словам, пытается дискредитировать.

Глава МИД подчеркнул, что "многие люди и организации по всему миру не раз заслуженно выдвигали кубинские медицинские бригады на Нобелевскую премию мира".

"Они говорят от имени "мира", но молчат перед лицом агрессивных действий США против Венесуэлы и игнорируют экономическую войну и кампанию ненависти против страны, которая посылает врачей, а не бомбы или морских пехотинцев", - отметил Родригес Паррилья.

Он также напомнил, что, по его словам, соучастие Нобелевского комитета в войне, насилии, смерти и разрушениях "запомнится наградами, врученными Генри Киссинджеру, Шимону Пересу, а в последнее время - продвижением по службе госсекретаря США, которого они отчаянно призывают начать военное вторжение в Венесуэлу".

"Что бы сказал Альфред Нобель?" - добавил министр.