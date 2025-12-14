Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Syria TV: США применили световые бомбы после нападения ИГ на патруль в Сирии

    США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - ред.) на сирийско-американский патруль в Пальмире,

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.

    "Американские самолеты сбросили осветительные бомбы в небе над городом", - передает телеканал.

    Ранее агентство SANA сообщило, что вооруженный мужчина открыл огонь по сирийским и американским военным во время их совместного патрулирования территории. Нападавший был убит на месте. Как сообщил Пентагон, двое военных США и один американский переводчик были убиты, несколько человек получили ранения.

