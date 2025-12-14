ABC: В США неизвестный открыл стрельбу в Брауновском университете
Другие страны
- 14 декабря, 2025
- 03:06
Руководство Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд) просит находящихся на территории учебного заведения оставаться на своих местах из-за стрельбы.
Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC.
Информация о возможных пострадавших и причинах произошедшего не приводится.
По сведениям агентства Associated Press, подозреваемого удалось задержать.
ABC: В США неизвестный открыл стрельбу в Брауновском университете
