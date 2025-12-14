Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Руководство Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд) просит находящихся на территории учебного заведения оставаться на своих местах из-за стрельбы.

    Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC.

    Информация о возможных пострадавших и причинах произошедшего не приводится.

    По сведениям агентства Associated Press, подозреваемого удалось задержать.

    Лента новостей