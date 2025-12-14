ABŞ-də universitetdə atışma baş verib
Digər ölkələr
14 dekabr, 2025
- 03:05
ABŞ-də universitetdə atışma baş verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "ABC" xəbər yayıb.
Hadisə Rod-Aylend ştatının Providens şəhərindəki Broun Universitetinin kampusunda qeydə alınıb.
Mümkün yaralılar və hadisənin səbəbi ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib.
"Associated Press"in məlumatına görə, silahlı insidenti törətməkdə şübhəli şəxs saxlanılıb.
