    ABŞ-də universitetdə atışma baş verib

    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 03:05
    ABŞ-də universitetdə atışma baş verib

    ABŞ-də universitetdə atışma baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "ABC" xəbər yayıb.

    Hadisə Rod-Aylend ştatının Providens şəhərindəki Broun Universitetinin kampusunda qeydə alınıb.

    Mümkün yaralılar və hadisənin səbəbi ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib.

    "Associated Press"in məlumatına görə, silahlı insidenti törətməkdə şübhəli şəxs saxlanılıb.

    ABŞ Atışma Universitet
