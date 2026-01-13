Tramp İranla əməkdaşlıq edən ölkələrə 25 % rüsum tətbiq edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 02:12
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla əməkdaşlıq edən bütün ölkələrə 25 % rüsum tətbiq olunduğunu elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bununla bağlı "Truth Social"da paylaşım edib.

    "İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlıq edən istənilən ölkə ABŞ ilə istənilən növ sövdələşmələr üçün 25 % rüsum ödəyəcək", - paylaşımda bildirilir.

    Tramp qərarın dərhal qüvvəyə mindiyini və yenidən baxılmayacağını vurğulayıb.

    Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

