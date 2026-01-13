Tramp İranla əməkdaşlıq edən ölkələrə 25 % rüsum tətbiq edib
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 02:12
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla əməkdaşlıq edən bütün ölkələrə 25 % rüsum tətbiq olunduğunu elan edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bununla bağlı "Truth Social"da paylaşım edib.
"İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlıq edən istənilən ölkə ABŞ ilə istənilən növ sövdələşmələr üçün 25 % rüsum ödəyəcək", - paylaşımda bildirilir.
Tramp qərarın dərhal qüvvəyə mindiyini və yenidən baxılmayacağını vurğulayıb.
