Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран
Другие страны
- 13 января, 2026
- 02:08
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.
Как передает Report, соответствующее заявление он разместил в Truth Social.
"Любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США", - говорится в публикации.
Трамп подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.
Последние новости
02:08
Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном странДругие страны
01:55
В армия Израиля заявили о готовности к неожиданным сценариям в связи с ИраномДругие страны
01:20
Белый дом: Власти Венесуэлы активно сотрудничают с СШАДругие страны
00:42
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в Палату представителей Конгресса СШАДругие страны
00:09
Цена Brent превысила $64 впервые с 5 декабря 2025 годаЭнергетика
23:54
Глава МИД Бельгии призвал Тегеран прислушаться к требованиям протестующихДругие страны
23:40
США будут захватывать все выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкерыДругие страны
23:31
Белый дом подтвердил, что Иран связывался с представителями СШАДругие страны
23:17