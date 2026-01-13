Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Как передает Report, соответствующее заявление он разместил в Truth Social.

"Любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США", - говорится в публикации.

Трамп подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.