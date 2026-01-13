Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 02:08
    Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

    Как передает Report, соответствующее заявление он разместил в Truth Social.

    "Любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США", - говорится в публикации.

    Трамп подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

    Дональд Трамп Иран пошлины
    Tramp İranla əməkdaşlıq edən ölkələrə 25 % rüsum tətbiq edib

    Последние новости

    02:08

    Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

    Другие страны
    01:55

    В армия Израиля заявили о готовности к неожиданным сценариям в связи с Ираном

    Другие страны
    01:20

    Белый дом: Власти Венесуэлы активно сотрудничают с США

    Другие страны
    00:42

    Законопроект об аннексии Гренландии внесли в Палату представителей Конгресса США

    Другие страны
    00:09

    Цена Brent превысила $64 впервые с 5 декабря 2025 года

    Энергетика
    23:54

    Глава МИД Бельгии призвал Тегеран прислушаться к требованиям протестующих

    Другие страны
    23:40

    США будут захватывать все выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкеры

    Другие страны
    23:31

    Белый дом подтвердил, что Иран связывался с представителями США

    Другие страны
    23:17

    Рза Пехлеви обратился к Трампу: Самое время действовать

    В регионе
    Лента новостей