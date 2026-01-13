İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Energetika
    • 13 yanvar, 2026
    • 01:23
    Brent markalı neftin qiyməti ötən ilin dekabrından ilk dəfə 64 dolları keçib

    Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin 2026-cı ilin mart ayı üçün çatdırılma üçün fyuçerslərinin qiyməti 5 dekabr 2025-ci ildən bəri ilk dəfə bir barel üçün 64 dolları keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ticarət məlumatları göstərir.

    Yanvarın 12-də Bakı vaxtı ilə saat 23:37-yə olan məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti 0,52 % artaraq barel üçün 64,14 dollara çatıb.

    Saat 23:44-ə qədər "Brent" neftin qiyməti 64,07 dollara (0,41 %) satılıb.

    "Brent" markalı neft neft qiymətləri hərrac
