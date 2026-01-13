"Brent" markalı neftin qiyməti ötən ilin dekabrından ilk dəfə 64 dolları keçib
Energetika
- 13 yanvar, 2026
- 01:23
Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin 2026-cı ilin mart ayı üçün çatdırılma üçün fyuçerslərinin qiyməti 5 dekabr 2025-ci ildən bəri ilk dəfə bir barel üçün 64 dolları keçib.
"Report"un məlumatına görə, bunu ticarət məlumatları göstərir.
Yanvarın 12-də Bakı vaxtı ilə saat 23:37-yə olan məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti 0,52 % artaraq barel üçün 64,14 dollara çatıb.
Saat 23:44-ə qədər "Brent" neftin qiyməti 64,07 dollara (0,41 %) satılıb.
Son xəbərlər
01:23
"Brent" markalı neftin qiyməti ötən ilin dekabrından ilk dəfə 64 dolları keçibEnergetika
01:09
Almaniya kansleri İranda etirazların yatırılmasını amansız adlandırıbDigər ölkələr
00:46
ABŞ Konqresinə Qrenlandiyanın ilhaqı ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edilibDigər ölkələr
00:14
Pezeşkian dəstək aksiyasına qatılanlara təşəkkür edibRegion
23:50
ABŞ Venesueladan icazəsiz çıxan bütün tankerləri ələ keçirəcəkDigər ölkələr
23:38
Ağ Ev: İran ABŞ nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıbDigər ölkələr
23:38
Makron İranda etirazçılara qarşı zorakılığı pisləyibDigər ölkələr
23:24
Zelenski: Rusiya Ukraynaya yeni kütləvi hücumlara hazırlaşırDigər ölkələr
23:13