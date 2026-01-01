Цена Brent превысила $64 впервые с 5 декабря 2025 года
Энергетика
- 13 января, 2026
- 00:09
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $64 за баррель впервые с 5 декабря 2025 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 23:37 по Баку, стоимость Brent росла на 0,52%, до $64,14 за баррель.
К 23:44 Brent торговалась на уровне $64,07 за баррель (0,41%).
Последние новости
00:42
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в Палату представителей Конгресса СШАДругие страны
00:09
Цена Brent превысила $64 впервые с 5 декабря 2025 годаЭнергетика
23:54
Глава МИД Бельгии призвал Тегеран прислушаться к требованиям протестующихДругие страны
23:40
США будут захватывать все выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкерыДругие страны
23:31
Белый дом подтвердил, что Иран связывался с представителями СШАДругие страны
23:17
Рза Пехлеви обратился к Трампу: Самое время действоватьВ регионе
23:11
Зеленский: РФ готовит новые массированные атаки на УкраинуДругие страны
22:55
Белый дом: Трамп не исключает применения военной силы в ИранеДругие страны
22:52