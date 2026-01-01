Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Цена Brent превысила $64 впервые с 5 декабря 2025 года

    Энергетика
    • 13 января, 2026
    • 00:09
    Цена Brent превысила $64 впервые с 5 декабря 2025 года

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $64 за баррель впервые с 5 декабря 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По данным на 23:37 по Баку, стоимость Brent росла на 0,52%, до $64,14 за баррель.

    К 23:44 Brent торговалась на уровне $64,07 за баррель (0,41%).

    цена на нефть биржа

