Цена Brent превысила $64 впервые с 5 декабря 2025 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $64 за баррель впервые с 5 декабря 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 23:37 по Баку, стоимость Brent росла на 0,52%, до $64,14 за баррель.

К 23:44 Brent торговалась на уровне $64,07 за баррель (0,41%).